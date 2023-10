Neu-Ulm

vor 34 Min.

Nachbarhaus mit Rissen ist gesichert: Wie geht es beim Heiners-Bau weiter?

Plus Auf der Heiners-Baustelle in Neu-Ulm geht es voran. Nur nicht in dem Eck direkt neben dem Wohnhaus mit den Rissen. Welche Folgen hat das für das gesamte Vorhaben?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Auf der Großbaustelle des Heiners in Neu-Ulm wurde Anfang Juli ein kompletter Baustopp verhängt. Der Grund: Bei einem Nachbarhaus in der Maximilianstraße waren Risse aufgetreten, die Standsicherheit des Gebäudes konnte nicht mehr gewährleistet werden. Die betroffenen Mietparteien mussten ihre Wohnung verlassen. Seit Anfang August wird am Heiner-Metzger-Platz aber wieder kräftig gebaut. Es hat sich zwischenzeitlich auch schon einiges getan. Jedoch nicht in dem Eck, das unmittelbar ans besagte Nachbarhaus grenzt. Was bedeutet das für den gesamten Bau?

Für jene Bewohnerinnen und Bewohner, die im Sommer ihre vier Wände quasi Knall auf Fall verlassen mussten, sind inzwischen neue Wohnungen gefunden worden, wie ein Sprecher des Wohnkonzerns Vonovia, dem die Gebäude gehören, auf Nachfrage mitteilt. Diejenigen, die damals aber in einem Hotel unterkommen mussten, seien weiterhin dort untergebracht. "Weil sie ja keine Möbel haben", so der Sprecher. Umzugskosten, wie auch die Hotelzimmerkosten, würden seit der Räumung, und solange es notwendig ist, seitens der Vonovia übernommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen