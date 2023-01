Neu-Ulm

vor 2 Min.

Nachhaltiger Konsum: In Neu-Ulm soll es bald einen Leihladen geben

Wer eine Bohrmaschine nur ab und zu braucht, kann sie sich künftig borgen. Der Verein Haus der Nachhaltigkeit will in Neu-Ulm einen Leihladen aufbauen. Vorbilder gibt es beispielsweise in München, Heidelberg, Konstanz und Maintal (im Bild).

Plus Leihen statt kaufen ist das Motto eines Projekts, das ein Verein in der Region aufbauen will. Dafür suchen die Initiatoren noch Mitstreiter - und passende Räume.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Ob Sackkarre, Schleifmaschine oder Wanderrucksack: Manche Dinge braucht man nur ab und zu, die meiste Zeit stehen oder liegen sie im Keller oder auf dem Dachboden herum. Warum also nicht leihen statt kaufen? Ein solches Angebot will nun der Verein Haus der Nachhaltigkeit Ulm, Neu-Ulm und Region aufbauen. Doch bevor der neue Leihladen in Neu-Ulm oder Ulm aufmachen kann, haben die Initiatoren noch einiges zu tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen