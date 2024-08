Näher am Fluss: Neu-Ulm baut an mehreren Stellen neue Sitzplätze an der Donau

Ob Jogger, Spaziergänger oder Leute, die einfach nur relaxen wollen: Für viele Menschen ist die Donau ein Anziehungspunkt, gerade jetzt im Sommer. Doch so richtig nah ans Wasser kommt man in Neu-Ulm nur an wenigen Stellen. Am Maxplatz beispielsweise gibt es zwar einen kleinen Balkon an der Donau, doch die Böschung daneben ist so steil, dass man nicht runter zum Fluss kommt, ohne Gefahr zu laufen, hineinzufallen. Das soll sich bald ändern. An drei Stellen baut die Stadt Neu-Ulm zusammen mit der LEW Wasserkraft neue Sitzgelegenheiten an der Donau.

