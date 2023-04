Neu-Ulm

vor 12 Min.

Natalie Amiri gibt Einblicke in eine Hölle vor Europas Augen

Plus Die ARD-Journalistin berichtet und liest in Neu-Ulm aus ihrem Buch "Zwischen den Welten". Es ist ein höchst aufwühlender Abend, bei dem nur eins Hoffnung macht.

Von Florian L. Arnold

"So voll ist die Kirche sonst nur an Weihnachten", frohlockte Pfarrer und Mitveranstalter Jean-Pierre Barraud angesichts der voll besetzten Kirche St. Petrus in Neu-Ulm. Es war der letzte amüsante Moment des Abends, denn was Journalistin und ARD-Auslandskorrepondentin Natalie Amiri zu erzählen hatte, war bedrückend, niederschmetternd und zum Teil kaum zu begreifen.

Amiris Buch "Zwischen den Welten. Macht und Ohnmacht im Iran" beschreibt ihre Erlebnisse und Eindrücke im Iran seit 2009. Die Deutsch-Iranerin lebte und arbeitete über sechs Jahre in Teheran, ist eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die den Iran genau kennen und die das Politikgeschehen dort präzise einzuordnen verstehen. Was sie berichtet, macht fassungslos. Mehrmals füllt den Kirchenraum eine bedrückte Stille.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

