IT-Unternehmen Bechtle plant Neubau in Neu-Ulm mit 300 Arbeitsplätzen

Die erste Firma für den neuen IT-Campus steht fest: Das nach eigenen Angaben größte IT-Systemhaus Deutschlands Bechtle plant einen Neubau für 300 Beschäftigte.

Als "Filetstück" wurde das Areal an der B10 beim Wiley-Park in Neu-Ulm von Städträten bezeichnet. Ein IT-Campus mit einem Hauch von Silicon Valley soll dort in unmittelbarer Nachbarschaft der Hochschule entstehen. Das Gebiet zwischen Wiley-Club und Europastraße umfasst rund 2,3 Hektar. Auf einer nördlich gelegenen Fläche von gut 5000 Quadratmetern lässt sich nun das IT-Unternehmen Bechtle mit Hauptsitz in Neckersulm nieder. Das nach eigenen Angaben größte IT-Systemhaus Deutschlands will dort einen neuen Standort für drei in der Region ansässigen Tochterunternehmen errichten.

Der notwendige Beschluss dafür wurde am Donnerstagabend in der Sitzung des Planungsausschusses der Stadt Neu-Ulm gefasst: Dem Bebauungsplan wurde zugestimmt, der unter anderem vorsieht, dass Gebäude dort mit fünf bis sieben Geschossen gebaut werden können.

Bürogebäude Bechtle-Neubau in Neu-Ulm soll 2026 fertig sein

Sieben Stockwerke soll auch der Bechtle-Neubau haben. Baubeginn für das "hochmoderne Bürogebäude" ist voraussichtlich Mitte 2024, wie eine Unternehmenssprecherin am Freitag mitteilt. Eine Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte von 2026 vorgesehen. Insgesamt 300 Beschäftigte sollen dann dort unterkommen können.

Bechtle will mit dem Neubau "auf den kollaborativen Austausch" zwischen drei Tochtergesellschaften setzen. Sobald der Bau fertig ist, sollen die nach und nach einziehen. Dazu gehören das Bechtle IT-Systemhaus sowie der IT-Security-Spezialist Bechtle Network & Security Solutions, die beide mit circa 50 Beschäftigten derzeit in der Magirus-Deutz-Straße in Ulm untergebracht sind. Aber auch der CAD/PLM-Spezialist Solidpro aus Langenau mit aktuell gut 100 Mitarbeitenden.

Jene Standorte sollen aufgegeben werden und an den neuen gemeinsamen ziehen. Bis Ende 2026 wird mit 200 bis 240 Beschäftigten gerechnet. Das IT-Unternehmen strebe aber "weiteres Wachstum" an und betont: Das Vorhandensein von 300 IT-Arbeitsplätzen müsse aufgrund neuer Arbeitsmodelle – wie etwa "Shared Desk" – ja nicht mehr bedeuten, dass nur 300 Mitarbeitende am Standort beschäftigt sein werden.

IT-Spezialist Bechtle will mit dem Neubau in Neu-Ulm Synergien nutzen

Das Unternehmen spricht in einer Mitteilung von "einer modernen, die Kreativität fördernden Arbeitsumgebung". Neben den wirtschaftlichen Aspekten des räumlichen Zusammenschlusses würden auch die Nutzung von Synergien der verschiedenen Spezialdisziplinen im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung von Kunden eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für einen Neubau spielen, heißt es.

Dem Unternehmen gehe es aber auch um geografisch entstehende "Achse" mit neuen Standorten in Unterschleißheim bei München, Neu-Ulm, Stuttgart und Ettlingen bei Karlsruhe, die entlang der ICE-Strecke miteinander verbunden sind. Zusätzlich zum Bürogebäude plant Bechtle ein ebenfalls siebengeschossiges, offenes Parkhaus mit 240 Stellplätzen und Ladeinfrastruktur für E-Autos, um das konzernweite "Charge@Work-Konzept" auch in Neu-Ulm anbieten zu können. Die IT-Spezialisten wollen beim Neubau außerdem auf die Erschließung regenerativer Energiequellen achten, etwa Solar auf der gesamten Dachfläche von Bürogebäude und Parkhaus.

Zu den Kosten für den Neubau kann Bechtle noch keine Angaben machen

Wie viel Geld Bechtle dafür in die Hand nimmt, könne derzeit noch nicht gesagt werden, so eine Sprecherin. Als Teil des IT-Campus soll der sogenannte "IT-Zukunfts-Hub" auch für Studierende der nahegelegenen Hochschule Neu-Ulm geöffnet werden, um eine enge Kooperation aufzubauen.

Das Gelände an der Memminger- und der Europastraße beherbergt derzeit noch vier Gebäude, die noch zum alten Bestand der ehemaligen amerikanischen Wiley-Kaserne gehören. Sie stammen aus den 50er- und 60er-Jahren. Nach dem Abzug der US-Army gingen die Bauten in den Besitz der Stadt Neu-Ulm über. Sie wurden hergerichtet und in markanter Farbe gestrichen. Die eine Hälfte diente und dient als Unterkunft für Obdachlose, die andere wurde für Studentenwohnungen genutzt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wurden "kurz- und mittelfristig" Alternativen gefunden, die Mietverträge laufen aus.

Die ersten zwei Gebäude sollen Ende dieses Jahres plattgemacht werden, damit der Bechtle-Neubau starten kann. Die anderen beiden Gebäude, die im noch verbleibenden 8000 Quadratmeter großen Areal im Süden sich befinden, kommen Anfang 2024 weg. Welche Unternehmen sich dort niederlassen, steht noch nicht fest. Das Gelände muss nach Auskunft der Stadt erst noch erschlossen und vermarktet werden.