54-Jährige wird bei Unfall auf B10 verletzt: Stau im Berufsverkehr

Vier Fahrzeuge waren am Morgen in einen Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm verwickelt. Eine Frau wurde dabei verletzt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der B10 bei Neu-Ulm ist eine 54-Jährige leicht verletzt worden. Am Unfall beteiligt waren nach Polizeiangaben vier Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 Euro beziffert. Es war nicht der einzige Unfall in der Region. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Der B10-Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Breitenhof bei Finningen. Der genaue Hergang ist noch unklar. Bei Nebel und Dunkelheit stockte sich wohl der Verkehr. Ein Beteiligter musste bremsen, nachfolgende Verkehrteilnehmer bemerkten das offenbar zu spät und fuhren auf.

B10-Unfall in Neu-Ulm: Feuerwehr wurde über das eCall-System alarmiert

Durch das eCall-System wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst automatisch alarmiert. Sie kamen mit zahlreichen Fahrzeugen zur Unfallstelle. Die Feuerwehr Neu-Ulm sicherte die Unfallstelle ab und sorgte für den Brandschutz an den verunfallten Fahrzeugen. Die Feuerwehr Pfuhl warnrte mit einem Vorwarnfahrzeug den Verkehr vor dem Stauende im Nebel. Mit ihrem Sicherungsanhänger wurde zudem die linke Fahrspur vor der Unfallstelle gesperrt. Zwei Rettungswagen kümmerten sich um die Beteiligten. Die 54-Jährige wurde mit Verdacht auf Verletzungen im Halsbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei der vier Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu starken Behinderungen führte. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.

Weitere Unfälle am Morgen in der Region Ulm auf B10 und B28

In den Stunden danach kam es zu weiteren Auffahr- und Spurwechselunfällen in der Umgebung. So fuhren auf der B28 zwischen Senden und Neu-Ulm ebenso Fahrzeuge aufeinander auf, genauso wie zwischen der Adenauerbrücke und der Ausfahrt Europastraße in Richtung Senden. Auch in Ulm kam es auf dem Berliner Ring zwischen der B10 und der Universität zu einem Unfall.