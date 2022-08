Falschfahrer auf neuer B10: 19-Jährige entgeht nur knapp einem Unfall

Zwischen Nersingen und Neu-Ulm ist auf der B10 ein Falschfahrer unterwegs. Eine 19-Jährige erkannte das gerade noch rechtzeitig.

Ein Falschfahrer hat in der Nacht auf Freitag auf der neuen, auf vier Spuren ausgebauten B10 zwischen Nersingen und Neu-Ulm beinahe einen Unfall verursacht. Eine 19-jährige Autofahrerin konnte gerade noch ausweichen. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Die 19-Jährige war laut Polizei kurz nach Mitternacht auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Neu-Ulm gefahren, als ihr noch vor der Anschlussstelle Breitenhofstraße ein Auto als Falschfahrer entgegenkam. Die Frau erkannte die Situation noch rechtzeitig und konnte im letzten Moment nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Die Frau hielt ihren Wagen auf dem Seitenstreifen an und erkannte im Rückspiegel, dass der Falschfahrer sein Auto offenbar in mehreren Zügen auf der Fahrbahn wendete und seine Fahrt in der korrekten Richtung fortsetzte. Zu dieser Zeit sollen mehrere Autos in Richtung Neu-Ulm unterwegs gewesen sein. Eine nähere Beschreibung zum falsch fahrenden Wagen konnte nicht erlangt werden, so die Polizei. Jetzt wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Autobahnpolizei Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/919-311 um Hinweise. (AZ)