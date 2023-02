Harder Logistics investiert weitere Millionen: Neubau an der A7 geplant

Die neu eröffnete Containerlagerhalle im Gewerbegebiet an der A7 wird stark nachgefragt. Nun sollen dort weitere Neubauten entstehen, allerdings mit Verzögerung.

Das Neu-Ulmer Dienstleistungsunternehmen Harder Logistics bleibt auf Wachstumskurs im Gewerbegebiet Riffelbank an der Kreuzung von A7 und B10. Mit einem vollen Auftragsbuch für das erste halbe Jahr ist der Betriebsverlagerer in das Jahr 2023 gestartet. Auch für das vergangene Jahr zieht Geschäftsführer Marcello Danieli eine positive Bilanz.

Neue Containerlagerhalle wurde an der Autobahn in Neu-Ulm eröffnet

Besonders freut sich Danieli über den Erfolg der im Juni 2022 eröffneten voll automatisierten Containerlagerhalle in Neu-Ulm. "Die Nachfrage ist hoch, besonders nach der App, mit der Nutzer auf ihre Container 24/7 autark zugreifen können. Mit etwa 190 Containern ist die Halle bereits zu 75 Prozent gebucht." Mit einer Vollauslastung rechnet der Unternehmer Mitte 2024. Diese sei auch abhängig von den aktuell kaum am Markt verfügbaren Lagercontainern. Um die Boxen vor Ort beim Kunden flexibler zur Verfügung zu stellen, hat das Unternehmen kürzlich eine halbe Million Euro in ein Ladekran-Fahrzeug investiert, dass dieses Frühjahr ausgeliefert wird. Mittelfristig plant Harder Logistics eine Erweiterung der Containerhalle mit einer Verdoppelung der Stellplätze von 250 auf 500.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erläuterte, entstehen auf dem Gelände neben der Containerlagerhalle eine Logistikhalle und ein Bürogebäude, sodass künftig alle Aktivitäten von einem Standort aus zentral gesteuert werden. Dabei würden eine Reihe von baulichen Maßnahmen implementiert und eine großflächige Fotovoltaikanlage installiert, um unabhängig von Energieanbietern zu werden. 2025 soll die gesamte Baumaßnahme fertig sein, in die zusätzlich zu den bereits getätigten Investitionen von etwa sieben Millionen Euro in Grundstück und Containerlagerhalle etwa 21 Millionen Euro fließen werden.

"Ob das Projekt wie geplant durchgeführt und der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt auch von der weiteren volkswirtschaftlichen Entwicklung ab", ordnet Danieli ein und verdeutlicht: "Verursacht durch die behördlichen Genehmigungsprozesse hat sich das Projekt so weit verzögert, dass wir jetzt in eine Zinshochphase geraten sind und unsere Planungen entsprechend anpassen müssen."

Gemeinsames Gewerbegebiet von Neu-Ulm und Nersingen an der A7

Auf dem Areal nordöstlich von B10 und A7 befindet sich ein gemeinsames Gewerbegebiet von Neu-Ulm und Nersingen. Das Gebiet Riffelbank liegt auf Neu-Ulmer Gemarkung, das Gebiet An der A7 gehört zur Gemeinde Nersingen.

Die 2003 gegründete Harder Logistics mit Hauptsitz in Neu-Ulm ist ein integrierter Systemdienstleister für Betriebsverlagerungen und Industriemontagen. Ergänzende Geschäftsbereiche sind das Clean-up, bei dem es um die Rückführung von Immobilien in den Ursprungszustand geht, sowie das Aktenmanagement und Umzüge. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Diehl Aviation, Liebherr und Beiersdorf. Mit 85 Mitarbeitenden erzielt der Systemanbieter eigenen Angaben zufolge einen Jahresumsatz von mehr als zehn Millionen Euro. (AZ, mru)