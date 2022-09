Immenser Schaden nach Unfall: Autofahrer übersieht Kreisverkehr bei Nebel

Bei der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen übersieht ein Autofahrer den dortigen Kreisverkehr. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Wegen Dunkelheit und Nebel kam es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall zwischen Neu-Ulm und Nersingen. Ein 26 Jahre alter Autofahrer hatte einen Kreisverkehr übersehen. Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige von Neu-Ulm in Richtung Nersingen unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle bei der B10 fuhr er über die Verkehrsinsel mit der linken Fahrzeugseite, kam nach rechts in den Grünstreifen ab und letztendlich am rechtsseitig gelegenen Bankett zum Stehen. Hierbei wurden ein Warnschild auf dem Kreisverkehr sowie ein angrenzendes Verkehrszeichen auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg beschädigt. Die Schadenshöhe hierzu ist noch nicht bekannt.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers platzte die Ölwanne auf, sodass das Öl auf die Fahrbahn und die Grünflächen lief. Das Öl wurde durch die Straßenmeisterei Neu-Ulm gebunden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer von der Polizei geschätzten Höhe von 30.000 Euro.

Der Fahrzeugführer verspürte nach Polizeiangaben Schmerzen im Rücken, musste jedoch nicht stationär behandelt werden. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt, heißt es im Polizeibericht. (AZ)