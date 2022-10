Neu-Ulm/Nersingen

Immer wieder Unfälle am B10-Kreisverkehr: So wird jetzt nachgebessert

Sieben Unfälle in drei Wochen: Alle Vorfälle ereigneten sich von Neu-Ulm kommend in Richtung Nersingen. Spurrillen sind noch immer vor Ort zu erkennen.

Plus Zuletzt häuften sich die Unfälle am B10-Kreisel zwischen Neu-Ulm und Nersingen. Obwohl die Polizei von "eher zufälligen Mehrung" spricht, wird jetzt reagiert.

Der jüngste Vorfall am B10-Kreisverkehr zwischen Neu-Ulm und Nersingen las sich im Polizeibericht recht spektakulär: Auf dem Heimweg von einer Hochzeitsfeier ist ein Auto regelrecht abgehoben. Der Wagen raste über den Kreisel, überschlug sich und kam im Acker auf dem Dach zum Liegen. Es war der bereits siebte Unfall an dieser Stelle binnen drei Wochen. Und obwohl die Polizei von einer "eher zufälligen Mehrung" spricht, soll an der Stelle jetzt nachgebessert werden.

