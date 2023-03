Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf B10 und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

An der B10 nahe der A7-Anschlussstelle Nersingen kommt es zu einem Unfall. Ein Auto ist danach nicht mehr fahrbereit. Der Verursacher aber flüchtet.

Nach einem Unfall auf der B10 nahe der A7-Anschlussstelle bei Nersingen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Vom Verursacher, einem Lkw, ist jedoch kaum etwas bekannt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Sattelzug mit unbekanntem Kennzeichen am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße in Richtung Anschlussstelle Nersingen und wechselte kurz vor dem Ende des Ausfädelungsstreifen auf die Überleitung zur A7 in Richtung Autobahnkreuz Ulm/Elchingen. Hierbei übersah er offensichtlich einen bereits dort fahrenden Kleintransporter. Dessen Fahrer am Steuer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dem Kleintransporter fahrender Autolenker reagierte hier allerdings zu spät und fuhr auf den Transporter auf.

Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Das Auto wurde hierbei so stark an der Front beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Um die Unfallstelle abzusichern, wurde die Feuerwehr Neu-Ulm alarmiert, die dies mit einem Fahrzeug bewerkstelligen konnte. Die aufnehmenden Polizeibeamten der Verkehrspolizei Günzburg ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)