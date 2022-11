Lkw rammt stehendes Auto einer Familie: Drei Verletzte nach Unfall auf A7

Die Feuerwehr musste bei dem Unfallwagen das Dach am Auto abtrennen. Die Eltern und einer von zwei Söhnen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Auf der A7 kurz nach der Anschlussstelle Nersingen hat ein Lkw am Montagnachmittag das Auto einer Familie gerammt. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, sie kamen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war die vierköpfige Familie aus Richtung Füssen kommend unterwegs und wollte nach Hause fahren. Der 38 Jahre alte Familienvater aber habe die Abfahrt bei Nersingen verpasst und stoppte das Auto auf dem Seitenstreifen, "um sich zu orientieren", heißt es im Polizeibericht.

Schwerer Unfall auf A7 bei Nersingen: Lkw-Fahrer hatte Heck des Autos wohl übersehen

Das Heck des stehenden Fahrzeugs soll nach derzeitigem Ermittlungsstand noch etwas auf den rechten Fahrstreifen hineingeragt haben. Der 32 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges aber hatte das offenbar übersehen oder zu spät wahrgenommen. Der Lkw rammte das Auto. Der Pkw wurde anschließend gegen die rechte Schutzplanke geschleudert.

Bei dem Unfall wurden der Familienvater, seine gleichaltrige Ehefrau und der siebenjährige Sohn leicht verletzt. Ein weiterer fünf Jahre alter Sohn, der ebenfalls im Fahrzeug war, blieb unverletzt. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Feuerwehr Senden bei A7-Unfall im Einsatz: Autodach wurde abgetrennt

Zur Absicherung der Unfallstelle sowie zur Rettung der Verletzten war die Feuerwehr Senden im Einsatz. Am Auto der Familie entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. An dem Wagen musste das Dach abgetrennt werden. Der Schaden am Lkw wird auf 15.000 Euro und der an der Schutzplanke auf 500 Euro geschätzt. (AZ)