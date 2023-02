Neu-Ulm/Nersingen

vor 16 Min.

Polizei will Auto stoppen: Mann unter Drogen fährt einfach weiter zur A7

Die Polizei stoppt ein Auto, das in Schlangenlinien auf der B10 unterwegs war.

Artikel anhören Shape

Auf der B10 ist in Neu-Ulm ein Auto in Schlangenlinien unterwegs. Eine Polizeistreife will den Wagen anhalten, doch der Fahrer fährt nahezu unbeirrt weiter.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Donnerstagabend ein 34-jähriger Vietnamese auf der B10 in Neu-Ulm unterwegs gewesen. Zwei Mal hat die Polizei nach eigenen Angaben versucht, den Mann anzuhalten. Jeweils sei er weitergefahren. Als er auf die A7 auffahren wollte, macht die Polizei dann ernst. Der Streife der Verkehrspolizei Neu-Ulm war der tschechische Pkw zunächst aufgefallen, weil er auf der Bundesstraße teilweise in Schlangenlinien unterwegs war. Um den Wagen anzuhalten, setzten die Polizisten ihr Auto mit einem Anhaltesignal vor das Fahrzeug. Auf Höhe Burlafingen wollten sie ihn von der B10 herunterlotsen. Doch das ignorierte der Fahrer. Beim zweiten Versuch schalteten die Beamten zusätzlich das Blaulicht ein und wollten den Wagen bis zur Tankstelle an der A7-Auffahrt dirigieren. Doch auch das ignorierte der Fahrer und fuhr an der Anschlussstelle Nersingen auf die A7. Die Streife konnte den Wagen dann nur noch anhalten, indem sie die Fahrbahn verengte. Bei der Kontrolle am nächsten Parkplatz habe sich herausgestellt, dass der 34-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er soll auch zugegeben haben, nachmittags Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest soll das bestätigt haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eine Sicherheitsleistung an. Weitere Ermittlungen zur Echtheit des mitgeführten vietnamesischen Führerscheins wurden eingeleitet. (AZ)

Themen folgen