Unfall am B10-Kreisverkehr bei Nersingen: Verursacher war wohl alkoholisiert

Bei Nersingen kam es am B10-Kreisverkehr zu einem Unfall. Der mutmaßliche Verursacher soll alkoholisiert gewesen sein.

Am Kreisverkehr an der B10 nahe der A7-Anschlussstelle Nersingen ist am Donnerstag ein Unfall passiert. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand ein Schaden von circa 4500 Euro. Der mutmaßliche Verursacher war wohl alkoholisiert.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-Jährige gegen 13.47 Uhr mit seinem Auto von Neu-Ulm kommend in Richtung Nersingen. Am Kreisverkehr auf Höhe der Total-Tankstelle fuhr der Mann in den Kreisel ein, schätzte dabei aber die Geschwindigkeit eines anderen im Kreisverkehr fahrenden Fahrzeuges einer 24-Jährigen falsch ein und kollidierte mit dem Fahrzeugheck der Frau.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 49-Jährige alkoholisiert gewesen sein soll. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort habe einen Wert von über 0,5 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 49-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)