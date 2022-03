Neu-Ulm

vor 52 Min.

Neu-Ulm bekommt halbe Million Euro weniger vom Freistaat als erhofft

Plus In die Freude über die Ausgleichszahlungen mischt sich in Neu-Ulm Enttäuschung. Denn bei den Finanzen tut sich schon die nächste Baustelle auf.

Von Michael Ruddigkeit

Noch Anfang Dezember war die Erleichterung im Finanzausschuss groß. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) verkündete die Nachricht aus München, dass Neu-Ulm erneut mit Ausgleichszahlungen des Freistaats für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer rechnen könne. Zwar in deutlich geringerem Umfang als im Jahr davor, aber doch in Millionenhöhe. Jetzt steht fest, wie viel die Stadt unterm Strich bekommt – und die Freude im Rathaus erhält einen gehörigen Dämpfer.

