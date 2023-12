Neu-Ulm bringt einen eigenen Stadtkaffee auf den Markt

Die Fairtrade-Stadt Neu-Ulm tut sich mit der Röstschmiede zusammen. Die für den Kaffee verwendeten Bohnen stammen aus Peru.

Neu-Ulm ist seit 2017 offizielle Fairtrade-Stadt. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger Zugang zu Produkten aus fairem Handel haben und bei Beschaffungen in der Stadtverwaltung verschiedene soziale und nachhaltige Kriterien angewendet werden. Nun hat die Stadt in Kooperation mit der Neu-Ulmer Kaffeerösterei Röstschmiede einen Neu-Ulmer Stadtkaffee auf den Markt gebracht. Er kann ab sofort in der Rösterei in der Hermann-Köhl-Straße 25 erworben werden.

Der Neu-Ulmer Kaffee soll Bauern in Peru unterstützen

Die Röstschmiede verfügt laut Pressemitteilung über entsprechende Erfahrung, kauft die Fairtrade- und Bio-zertifizierte Rohware für den Neu-Ulmer Stadtkaffee und röstet diese schonend vor Ort in der Neu-Ulmer Rösterei. Die Kaffeebohnen des Stadtkaffees stammen von der Asociación Café del Futuro aus der Region Jaén in Peru. Der 2007 gegründeten Kooperative gehören 348 Kaffeebauern an. Die Bäuerinnen und Bauern der Asociación Café del Futuro sind sozial abgesichert und erhalten eine faire Bezahlung für ihre Produkte, so die Stadt Neu-Ulm. Fast der gesamte Kaffeeanbau der Kooperative ist Fairtrade- und Bio-zertifiziert. Die Bäuerinnen und Bauern werden zusätzlich bei der Finanzierung von Trockenhäusern unterstützt. Hier kann der Kaffee langsam und vor Regen geschützt trocknen. (AZ)