Neu-Ulm feiert wieder Maifest und Rock in den Mai auf dem Rathausplatz

Nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona wird in der Neu-Ulmer Innenstadt wieder gefeiert. Das ist am 30. April geboten.

In Neu-Ulm wird wieder gefeiert: Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz lädt die Stadt Neu-Ulm am Samstag, 30. April erstmals wieder zur Maibaumfeier und Rock in den Mai auf den Rathausplatz ein. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Bereits am Vormittag stellt die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm den Maibaum vor dem Rathaus auf. Am Abend läutet die Stadtkapelle ab 17.30 Uhr die Feierlichkeiten ein. Sobald die letzten Töne der Blaskapelle verklungen sind, werden härtere Saiten aufgezogen: Gegen 19 Uhr sorgen Two Generations für rockigen Sound. Um 20.30 Uhr übernehmen dann Cry Sis' die Bühne und geben dem Rock in den Mai den finalen Schliff. "Die fünf Jungs aus Ulm stehen für kraftvolle Hardrock-Coversongs und schöpfen hierzu aus drei Jahrzehnten Rockgeschichte aus dem Vollen – zum Mitsingen, Mittanzen und Mitrocken", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger freut sich auf Fest- und Kultursaison

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir die coronabedingte Durststrecke nun endlich hinter uns lassen können und nach viel zu langer Abstinenz wieder Feste und Veranstaltungen in der Stadt stattfinden können. Die Maibaumfeier und der Rock in den Mai sind ein toller Anfang. Unsere Gäste erwartet eine tolle Fest- und Kultursaison 2022 in Neu-Ulm“, freut sich Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Für das leibliche Wohl sorgen an dem Abend die Illerbuben mit ihrem Foodtruck, das Café d'Art und die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. (AZ)