Neu-Ulm: Jugendliche beschädigen Cabrio-Dach

Jugendliche Randalierer haben sich an einem Cabrio auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Neu-Ulm zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Jugendliche haben in Neu-Ulm ein Cabrio-Dach zerstört. Ein Fußgänger wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr auf ein Geräusch aufmerksam, das beim Zerreißen von Stoffen entsteht. Der Fußgänger bemerkte daraufhin drei unbekannte männliche Personen auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Augsburger Straße in Neu-Ulm, die sich an einem Cabrio-Stoffdach zu schaffen machten und wählte den Notruf.

So sahen die Täter aus

Als die unbekannten Täter den Mitteiler erblickten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Schwabenstraße. Eine Nahbereichsfahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb erfolglos, teilt die Polizei mit. Die Täter waren augenscheinlich etwa 15 bis 16 Jahre alt, einer habe eine rote Jacke mit Kapuze und eine schwarze Mütze getragen. Der zweite Täter habe eine graue Kapuzenjacke getragen und kurz rasierte Haare gehabt. Der Dritte sei schwarz gekleidet gewesen. Der Sachschaden an dem Auto wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 melden. (AZ)