Neu-Ulm kann jetzt doch mit einer Geldspritze des Freistaats rechnen

Plus Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer erhält die Stadt Neu-Ulm eine Ausgleichszahlung in Millionenhöhe. Dennoch bleibt sie bei dem eingeschlagenen Sparkurs.

Der Stadt Neu-Ulm steht ein unverhoffter Geldsegen ins Haus. Wegen der Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen kann die Verwaltung mit einer Kompensationszahlung in Millionenhöhe rechnen. Diese Nachricht verkündete Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) bei der Fortsetzung der Haushaltsberatungen. Noch im Oktober hatte die Rathauschefin damit gerechnet, dass Neu-Ulm dieses Jahr leer ausgehen würde (wir berichteten). Den für 2022 vorgesehenen Sparkurs behält Neu-Ulm dennoch bei.