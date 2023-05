Neu-Ulm macht sich schick: Zwei Feste, Kunsthandwerk und Sonntagsshopping

Plus Am ersten Maiwochenende hatten Besucherinnen und Besucher von Neu-Ulm die Qual der Wahl. Auch eine Versteigerung gehörte zum umfangreichen Angebot.

Patrick Hohscheid ist einer von 80 glücklichen Besitzern eines neuen Gebrauchtrads. 80 Fund-Fahrräder versteigert die Stadt Neu-Ulm am Sonntagnachmittag. Alle gehen weg. Das günstigste, ein Kinderrad, für 2,50 Euro, das teuerste, ein E-Bike, für 1000 Euro. „Ein wirkliches Schnäppchen“, sagt Thomas Nägele, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung, der souverän die Versteigerung durchzieht. „Das war fast neuwertig.“

Der Neu-Ulmer Hohscheid ist mit seinem gefederten Bulls-Mountainbike für 90 Euro zufrieden. „Da kann man nichts sagen.“ Zufrieden sind auch zwei Neu-Ulmer Vereine: Die Pfuhler Seejockel erstanden Markisen und der Vereinsring Reutti-Jedelhausen eine von der Stadt Neu-Ulm ausrangierte Veranstaltungsbühne.