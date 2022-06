Neu-Ulm

vor 17 Min.

Neu-Ulm muss sparen: Was für die Bürger alles teurer wird

Plus Friedhofsgebühren, Standesamt, Hundesteuer und das Parken: In Neu-Ulm wird einiges teurer. Und um die Semmeltaste gab es jetzt Diskussionen.

Von Ronald Hinzpeter

Eine prima Sache für Eilige: Wer in der Neu-Ulmer Innenstadt nur schnell etwas besorgen will, kann am Parkautomaten schnell ein Gratisticket ziehen und hat dann großzügige 20 Minuten Zeit, um ein oder zwei Dinge zu erledigen. Die Semmeltaste genießt in der Stadt einen beinahe legendären Ruf. Die Grünen haben jetzt versucht, sie abzuschaffen, denn die klamme Stadt braucht dringend Geld, da zählt jede bezahlte Parkminute. Sie konnten sich nicht ganz durchsetzen. An anderer Stelle im Neu-Ulmer Haushalt wurde dagegen gestrichen und draufgesattelt: So manche kommunale Leistung wird künftig teurer für die Bürgerinnen und Bürger.

