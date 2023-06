Neu-Ulm plant eine zentrale Vergabestelle für Kita-Plätze

Plus Betreuungsplätze in Neu-Ulmer Kindergärten und Krippen sollen künftig vom Rathaus aus vergeben werden. Dazu gehören einheitliche Bewertungskriterien.

Die Stadt betreibt seit Anfang 2016 ein Kita-Portal, bei dem sich Eltern für einen Betreuungsplatz in allen Krippen, Kindergärten und Kinderhäusern in Neu-Ulm anmelden können. Die Vergabe der Plätze erfolgt aber nach wie vor über die jeweilige Einrichtung. Künftig soll dies über eine zentrale Vergabestelle im Rathaus laufen. Dafür müsste die Stadt allerdings neue Stellen schaffen.

"Das gibt es natürlich nicht umsonst", verdeutlichte Ralph Seiffert, der Leiter des Dezernats für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, im zuständigen Ausschuss. Die Verwaltung geht davon aus, dass für die Einführung einer zentralen Vergabe zwei zusätzliche Teilzeitstellen notwendig sind. Unklar ist noch, ob dafür eine neue Software angeschafft werden muss oder ob das derzeitige Kita-Portal dafür genutzt werden kann.