Autobrand in Neu-Ulmer Innenstadt: Plötzlich Feuer unter der Motorhaube

In der Neu-Ulmer Hermann-Köhl-Straße hat am Freitagabend ein Auto gebrannt. Gegen 18:30 Uhr war der 51-jährige Autofahrer dort mit seinem Wagen unterwegs, als dieser plötzlich und ohne erkennbaren Grund im Bereich der Motorhaube anfing zu brennen. Laut Polizei stoppte der Mann sofort und löschte die Flammen mit einer Wasserflasche. So konnte er eine Brandausbreitung verhindern. Ein Eingreifen der hinzugerufenen Feuerwehr und der Polizei war nicht mehr von Nöten. Nach derzeitigem Stand sei von einem Defekt der Scheibenwischanlage auszugehen, schreibt die Polizei. Der Schaden belaufe sich Schätzungen zufolge auf circa 2.000 Euro. (AZ)

