Neu-Ulm schickt Feuerwehrfahrzeug und Müllauto in die Ukraine

Dieser Tage starteten ein Löschfahrzeug und ein Müll-Lkw von Neu-Ulm aus ihre Fahrt in die Ukraine. Die Fahrzeugspende der Stadt Neu-Ulm ist Teil des bayerischen Hilfstransports für die Ukraine, der vom Landesfeuerwehrverband im Auftrag des bayerischen Innenministeriums organisiert wird. Die entstehenden Tankkosten werden vom Staatsministerium übernommen, für den Transport der Fahrzeuge wurden zudem Mautbefreiungen in Österreich, der Tschechischen Republik und Polen genehmigt.

Das passiert in der Ukraine mit der Fahrzeugspende der Stadt Neu-Ulm

Die erste Etappe endete am Feuerwehrübungsplatz der Gemeinde Unterföhring, auf welchem die gespendeten Fahrzeuge für den gemeinsamen Fahrzeugmarsch am Donnerstag gesammelt wurden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann dankte den Fahrern, welche die Strecke ins polnische Krakau an nur einem Tag zurücklegten, für ihren besonderen Einsatz.

Topline

Der Bürgermeister der Solidaritätspartnerstadt steht unter Korruptionsverdacht

null

Topline

null

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger dankte den vier Fahrern der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Ulm, die den Transport der Fahrzeuge nach Krakau ehrenamtlich übernommen haben. „Über zwei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist es ein wichtiges Zeichen an die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass wir sie in diesem Krieg nicht alleine lassen“, zeigte sich Albsteiger überzeugt. Hierzu wolle die Stadt Neu-Ulm weiterhin ihren Beitrag leisten. (AZ, mru)