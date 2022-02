"Neu-Ulm spielt": Diesen Sommer soll der Aktionstag wieder stattfinden

Plus Zweimal hintereinander fiel "Neu-Ulm spielt" wegen Corona aus. Dieses Jahr soll die Stadt wieder zu einer bunten Spielweise werden.

Zwei Jahre lang hat es den 2017 initiierten Spieleaktionstag „ Neu-Ulm spielt“ – der sich zu einem der Veranstaltungs-Highlights der Stadt entwickelte – wegen der Corona-Pandemie nicht gegeben. Dieses Jahr soll Neu-Ulm für einen Tag wieder zu einer großen bunten Spielwiese für die ganze Familie werden: Am 25. Juni 2022 soll es „Neu-Ulm spielt“ wieder geben, sagt Bernd Neidhart, Wirtschaftsbeauftragter der Stadt Neu-Ulm. So sehen die Pläne für das Event aus.