Neu-Ulm

18:00 Uhr

Neu-Ulm übernimmt den ÖPNV, hat aber eigentlich kein Geld dafür

Den Nahverkehr in Neu-Ulm betreibt vom nächsten Jahr an die Stadt, nicht mehr der Landkreis.

Plus Neu-Ulm betreibt künftig den Nahverkehr in Eigenregie, nicht mehr der Landkreis. Das lässt sich die Kommune einiges kosten. Bürger können bei neuen Buslinien mitreden.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Jetzt wird der Nuxit "light" vollzogen: Nachdem der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr grundsätzlich beschlossen hatte, dass Neu-Ulm den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Stadtgebiet künftig selber in die Hand nimmt, wurde nun eine entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis geschlossen. Er überträgt damit die Busverkehre an die Große Kreisstadt. Allerdings gibt es das nicht zum Nulltarif: Der ÖPNV wird eine Menge Geld verschlingen. Und das kann sich Neu-Ulm eigentlich nicht leisten. Das hat die Kämmerin Susanne Moroff noch einmal grundsätzlich in den Raum gestellt.

Neu-Ulm kann den Nahverkehr auch ohne Nuxit übernehmen

Der Neu-Ulmer Kreistag hat erst vor zwei Wochen seinen Part erledigt: Er verabschiedete mit überwältigender Mehrheit die Zweckvereinbarung, mit welcher die Stadt Neu-Ulm auf ihrem Gebiet die Hoheit über den ÖPNV bekommt. Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) sagte, dies sei ein Anliegen der Großen Kreisstadt, "dem tragen wir Rechnung". Der CSU-Fraktionsvorsitzende Michael Obst ergänzte in der Debatte, Neu-Ulm habe schließlich andere Bedürfnisse im Nahverkehr als der Kreis. Das sei also keine Spaltung, sondern eine "Diversifizierung". Zur Erinnerung: In der vor Jahren geführten Debatte über eine mögliche Kreisfreiheit Neu-Ulms war eines der Hauptargumente der Nuxit-Befürworter, dass man so die Verantwortung für den ÖPNV bekomme. Die gibt es nun also auch, ohne den Kreis verlassen zu müssen.

