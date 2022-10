Neu-Ulm

vor 19 Min.

Verkehrsprobleme: Neu-Ulm will in Augsburger Straße erst mal nichts ändern

Die Verkehrssituation in der Neu-Ulmer Augsburger Straße bleibt vorerst so, wie sie ist.

Plus Bei der Debatte um die Verkehrssituation zwischen Marienstraße und Johannesplatz können sich FWG und FDP nicht durchsetzen. Ein anderes Innenstadtprojekt erhält den Vorzug.

Von Ronald Hinzpeter

Die Verkehrssituation in der Augsburger Straße verbessern, das wollen alle Fraktionen im Neu-Ulmer Stadtrat, das wollen auch die Verwaltung und die Oberbürgermeisterin. Zumindest versicherten das alle Beteiligten in der jüngsten Bauausschusssitzung. Allerdings gehen die Vorstellungen darüber, wie und vor allem wann das zu erreichen ist, deutlich auseinander. Klar ist auf jeden Fall: So schnell wird sich nichts ändern, denn da muss erst mal ein anderes Straßenprojekt vorgezogen werden.

