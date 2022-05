Neu-Ulm

06:00 Uhr

Neu-Ulm will seinen Ruf als Einkaufsstadt stärken

Plus Der Neu-Ulmer Finanzausschuss muss entscheiden, ob es auch in Zukunft Geld fürs Citymanagement gibt. Für den Vorsitzenden des Vereins "Wir in Neu-Ulm" ist die Sache klar.

Von Oliver Helmstädter

Die Glacis-Galerie, das Starkfeld und die Innenstadt - Neu-Ulm ist eine Einkaufsstadt. Und wenn in absehbarer Zeit das Blautal-Center in Ulm in ein Wohnquartier umgebaut wird, erst recht. "Wir wollen auf jeden Fall weiter auf Citymarketing setzen", sagt Jörg Behrens, der Vorsitzende des Vereins "Wir in Neu-Ulm" und Chef des Neu-Ulmer Media-Markts. Am 1. Juni wird der Ausschuss "Finanzen, Inneres und Bürgerdienste" des Stadtrats darüber abstimmen, ob die Stadt grundsätzlich bereit ist, weiterhin Personal- und Betriebskosten sowie Projektmittel zu gewähren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen