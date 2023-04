Neu-Ulm

Neu-Ulmer Arzt schlägt Alarm: Damit Kinder nicht zu Killersoldaten werden

Plus Bei Einsätzen in Gefängnissen in Afrika wurde der Neu-Ulmer Arzt Höß auf ein Problem aufmerksam. Weltweit hat das angeblich keine Hilfsorganisation auf dem Schirm.

Von Michael Kroha

Wenn der Neu-Ulmer Hausarzt Johannes Höß von seinen Auslandseinsätzen erzählt, wirken Probleme hierzulande wie eine Farce. Seit mehr als 15 Jahren gehört der Allgemeinmediziner der Hilfsorganisation humedia an. Mindestens einmal im Jahr ist der frühere Bundeswehr-Arzt in Ländern wie Sudan, Togo, Uganda und Äthiopien. Menschen, vor allem Häftlinge, werden dort von ihm medizinisch versorgt. Der 56-Jährige ist dabei auf ein Problem aufmerksam geworden, um das sich bislang offenbar kaum jemand auf der Welt kümmert.

Er sei eigentlich keiner, der gerne mit Medien spricht. "Da gehe ich lieber in einen Folterkeller", sagt Höß. Doch die Sache scheint ihm dann doch zu sehr am Herzen zu liegen. Der verheiratete Mediziner und Vater von zwei erwachsenen Kindern ist seit 20 Jahren niedergelassener Hausarzt, seit 15 Jahren betreibt er die Praxis am Donaucenter in Neu-Ulm. Nun wandte er sich an unsere Redaktion, um von dem Problem zu erzählen und es so auf die Agenda der Menschen zu setzen. Aber auch um auf Hilfsorganisationen eine gewisse Form von "Druck" auszuüben.

