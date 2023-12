Stammzellenspende: Neu-Ulmer Berufsschüler wollen Leben retten

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei besucht die Berufsschule Neu-Ulm mit Vorträgen und einer Registrierungsaktion. Die Bereitschaft zu helfen ist groß.

Alle 27 Sekunden erhält irgendwo auf der Welt ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, in Deutschland geschieht dies alle zwölf Minuten. Luisa Fischbach steht auf der Bühne und lässt diese bedrückende Statistik für einen Moment im Raum stehen, bevor sie mit ihrem Vortrag fortfährt. Die 24-Jährige engagiert sich ehrenamtlich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und besucht Schulen und Universitäten, um junge Menschen davon zu überzeugen, sich in der Datei registrieren zu lassen. In der Woche vor Heiligabend ist sie in der Berufsschule Neu-Ulm zu Gast und trifft dabei auf viele hilfsbereite Schülerinnen und Schüler.

Deutsche Knochenmarkspenderdatei bietet Vorträge in Schulen an

Luisa Fischbach ist selbst über eine solche Registrierungsaktion bei der DKMS gelandet. Sie hatte das Glück, wie sie sagt, zur Spenderin zu werden und einem Mann in den USA mit ihren gesunden Stammzellen zu helfen. Daraufhin entschied sie sich auch dabei zu helfen, noch mehr dieser so emotionalen Momente möglich zu machen. "Ich habe selbst erlebt, was die Spende bringt, das möchte ich weitervermitteln", sagt sie. Geduldig erläutert die 24-Jährige die Risiken der Knochenmark- und Stammzellenspende, wer dafür infrage kommt und wer nicht, und wie schön es sich anfühlt, ein Leben gerettet oder verlängert zu haben. "Alle hier sind sehr motiviert, auch die Lehrerschaft und die Helfer", freut sich Fischbach.

Die Schülerinnen und Schüler erfahren von ihr, dass die Diagnose Blutkrebs oft lebensbedrohlich und die Krankheit in vielen Fällen nur durch eine Stammzellen- oder Knochenmarkspende zu behandeln ist. Dafür spielt die Genetik eine entscheidende Rolle, denn ganze zwölf genetische Marker müssen bei Spender und Empfänger übereinstimmen, damit eine Abstoßung vermieden werden kann. Nur in 30 Prozent der Fälle ist dies bei Familienmitgliedern der Fall, alle anderen Betroffenen sind auf fremde Menschen angewiesen, die sich haben registrieren lassen und zu einer Spende bereit sind.

Viele aus der Schülerschaft der Berufsschule Neu-Ulm lassen sich registrieren

Im Mehrzweckraum der Berufsschule zeigt sich kurze Zeit später, dass Luisas Worte durchaus bei den Schülerinnen und Schülern hängen geblieben sind. In wenigen Minuten sind alle Plätze belegt, auf jedem Tisch liegen ein Blatt Papier mit Anweisungen und drei verpackte Wattestäbchen, die man durch den Mundraum führt und schließlich gut verpackt zur Untersuchung ins Labor schickt. Kommt man schließlich für eine Spende infrage, wird man von der DKMS informiert und zu weiteren Tests gebeten. Geht alles gut und die Behandlung schlägt an, rettet man mit der Knochenmark- oder Stammzellenspende das Leben eines anderen Menschen.

"Mich verletzt das nicht großartig, und wenn ich damit die Möglichkeit habe, jemanden zu helfen, dann mache ich das", erklärt Sarah, nachdem sie das Päckchen mit den Wattestäbchen abgegeben hat. Sie sei auch Blut- und Organspenderin und wolle jede Gelegenheit nutzen, anderen Menschen zu helfen. Sie macht gerade ihre Ausbildung zur Lagerlogistik-Fachkraft und spricht auch mit ihren Freunden und Freundinnen viel über die Thematik. "Ich will klarmachen, dass es nicht weh tut, zu helfen. Man sollte sich vielmehr in die andere Rolle hineinversetzen, und dann ist man auch froh, wenn jemand hilft", sagt die 23-Jährige.

Auch Meryen ist 23 Jahre alt und sieht es ganz ähnlich. "Wenn es einem nicht schadet, warum sollte man dann nicht Menschen helfen, die darauf angewiesen sind. So ist meine Denkweise", sagt die Auszubildende im Groß- und Außenhandel. "Ich werde auf jeden Fall meiner Familie und meinen Freunden davon erzählen. Das ist einfach eine gute Tat." So wie die beiden jungen Frauen haben sich bis zum Ende der Aktion noch weitere 313 Schülerinnen und Schüler registrieren lassen.

Luisa Fischbach DKMS Registrierung BSNU Luise Fischbach hält für die DKMS Vorträge zur Stammzellen- und Knochenmarkspende. Foto: Florian Lang

Mit dem Ergebnis dürfte auch Christof Spitz zufrieden sein. Der Verbindungslehrer organisiert die Registrierungsaktion zusammen mit der DKMS und ist für den Ablauf vor Ort verantwortlich. "Als ich mit der Idee auf die Schülermitverwaltung zugekommen bin, waren die Schülerinnen und Schüler sofort Feuer und Flamme. Ich bin super zufrieden, die Aktion wird gut angenommen", sagt der 32-Jährige. Die Aktion fand bereits 2012, 2015 und 2019 statt, laut Spitz wolle man auch weiterhin mit der DKMS zusammenarbeiten und die Aktion alle drei Jahre wiederholen. In diesem Zeitraum wechselt an Berufsschulen die gesamte Schülerschaft, und es stehen neue potenzielle Lebensretter bereit.