Neu-Ulmer Firma Harder Logistics beklagt "Ausverkauf" in Deutschland

Plus Harder Logistics aus Neu-Ulm erreicht mit der Verlagerung von Produktionen ins Ausland das erfolgreichste Jahr seiner Firmengeschichte. Doch die Freude ist getrübt.

Obwohl es läuft, sieht sich das Unternehmen laut einer Mitteilung gezwungen, sein Geschäft neu auszurichten. Marcello Danieli, geschäftsführender Gesellschafter, spricht davon, dass sein Unternehmen für die Zeit nach dem „Ausverkauf Deutschland“ sich vorbereiten müsse. Das Mittel seiner Wahl: Internationalisierung.

"Wir erwarten, dass wir unsere Erträge in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht mehr in Deutschland erzielen werden“, wird Marcello Danieli zitiert, der gemeinsam mit seinem Sohn Johannes Danieli die Weichen stellt, um neue Märkte zu erschließen.