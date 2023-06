Neu-Ulmer Firma heißt jetzt anders: Der Name Evobus verschwindet

Der neue Name ist eine Änderung nicht nur für die Busfabrik in Neu-Ulm: Warum aus der Firma Evobus das Unternehmen Daimler Buses wird.

Am 12. Juli dieses Jahres brechen in der Neu-Ulmer Busfabrik neue Zeiten an: Ab diesem Zeitpunkt wird aus der Evobus GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des Daimler Truck-Segments Daimler Buses, die Daimler Buses GmbH.

Die Umfirmierung erfolgt europaweit und gilt laut einer Daimler-Truck-Mitteilung entsprechend für alle Landesgesellschaften. Auch die zugehörigen Service Center, bislang „BusWorld Home“ genannt, erhalten einen neuen Namen und heißen ab Mitte Juli Daimler Buses Service Center. Die bisherige Evobus GmbH profitiert künftig in allen Geschäftsbereichen von der Bekanntheit der Marke und unterstreicht gleichzeitig seine Zugehörigkeit zum Daimler Truck-Konzern.

Dazu sagt Daimler-Bus-Chef Till Oberwörder: „Mit Evobus waren wir fast drei Jahrzehnte sehr erfolgreich und darauf sind wir stolz. Nun freuen wir uns auf ein neues Kapitel als Daimler Buses GmbH – und wir haben uns viel vorgenommen: Wir wollen die Transformation unserer Branche zum emissionsfreien Fahren anführen und Kunden sowie Talente für uns gewinnen. Der neue Name wird uns dabei helfen, denn wer mit dieser Marke auftritt, muss nicht viel erklären.“

Betriebsrat war für Aus des Namens Evobus

Der Gesamtbetriebsrat habe sich sehr für die Umbenennung in Daimler Buses eingesetzt. "In unseren Augen ist dies neben den vom Unternehmen zugesagten Investitionen für Mannheim und Neu-Ulm ein wichtiges Zeichen: Die beiden deutschen Produktionsstandorte sind unverrückbarer und wesentlicher Bestandteil von Daimler Truck. Damit ergeben sich für die Kolleginnen und Kollegen langfristig gute Zukunftsperspektiven", sagt Bruno Buschbacher, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Evobus GmbH.

Nach dem Zusammenschluss von Mercedes-Benz Omnibusse mit der Kässbohrer Marke Setra wurden vor 28 Jahren unter dem Namen Evobus die Bushersteller vereint. Seither ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und steht für hochqualitative Busse in allen Segmenten. Heute ist es mit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 13 Tochtergesellschaften in ganz Europa vertreten.

Das ist Daimler Buses

Zu den Standorten von Daimler Buses gehören die Daimler Buses GmbH mit zahlreichen Tochtergesellschaften in Europa, Daimler Buses Latin America in Brasilien, Daimler Buses Mexico, Daimler Coaches North America sowie das Busgeschäft der Mercedes-Benz Türk A.Ş in der Türkei. (AZ)