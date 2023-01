Neu-Ulm

vor 35 Min.

Gastro-Szene in Bewegung: Café D'Art lebt mit neuem Pächter wieder auf

Das Café D'Art in der Augsburger Straße in Neu-Ulm hat momentan geschlossen. Es soll aber demnächst wiedereröffnet werden.

Plus Im Dezember gab die Wirtin des Lokals in der Augsburger Straße in Neu-Ulm schweren Herzens auf. Bald geht es dort aber mit einem neuen Pächter weiter.

Diese Nachricht erwischte viele Gäste Ende vorigen Jahres kalt: Das Café D'Art in Neu-Ulm macht zu. Der Schritt falle ihr unheimlich schwer, dennoch hätten persönliche Gründe und die Auswirkungen der Corona-Pandemie ihr keine andere Wahl gelassen, verkündete Wirtin Heidi Völzke auf Facebook und schrieb weiter: „Das Café D'Art habe ich mit meinem ganzen Herzblut geführt, ich bin mit Leib und Seele Gastronomin und es ist nicht einfach, diesem Lebenstraum den Rücken zu kehren.“ Am 18. Dezember war dann Schluss. Doch die Fans der Gaststätte an der Augsburger Straße können aufatmen: Im Café D'Art geht es weiter.

