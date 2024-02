Neu-Ulm

06:00 Uhr

Neu-Ulmer Orchideentage: Wenn Dracula freundlich im Wohnzimmer steht

Plus Den Menschen in der Region blüht wieder was: Die Neu-Ulmer Orchideentage im Edwin-Scharff-Haus prunken drei Tage lang mit gewaltiger Farbenpracht. und eine Prominente gibt einer Neu-Züchtung ihren Namen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Dracula sieht eigentlich recht freundlich aus. Er hat zwei Augen, einen zahnlosen Mund und sein Gesicht läuft in drei lange spitze Stacheln aus. Doch die stechen nicht, sie sind weich und empfindlich - Dracula ist eine Orchideenart mit relativ kleiner Blüte, die im Inneren an ein Gesicht erinnert und die in so manchem Wohnzimmer steht. Wer Dracula begegnen will, braucht nur am Wochenende nach Neu-Ulm zu kommen, denn das Edwin-Scharff-Haus ist wieder angefüllt mit hunderttausenden von sehr großen bis ausgesprochen winzigen Blüten. Die 22. Orchideen-Tage werden wieder tausende Besucherinnen und Besucher anlocken, denn: "Hier sieht man Orchideen, die man sonst nirgends sieht", verspricht Bernd Treder, Präsident der Deutschen Orchideen-Gesellschaft (D.O.G.).

Was bei den Orchideentagen zu sehen ist, gibt es nicht im Baumarkt

Das Blütenevent ist eine gute Gelegenheit, nicht nur Exemplare zu sehen, die garantiert nicht im Baumarkt zum Verkauf stehen, sondern auch Menschen zu treffen, die sich mit Hingabe dieser Pflanzenfamilie widmen, so wie Regine Hildebrand aus Ulm. Sie pflegt seit 25 Jahren vor allem besonders kleinen Exemplaren, die nicht mit wuchtigen Büten prunken. Zeitweilig betreute sie rund 1500 Pflanzen. "Das ist schon ein sehr aufwendig es Hobby. Die kann man nicht wie Briefmarken einfach in die Schublade legen und dann vergessen", sagt sie, "das ist eher wie ein Haustier. Doch Hunde kann man in den Urlaub mitnehmen, Pflanzen aber nicht." Und drei Wochen lang verreisen gehe eben auch nicht, außer es findet sich jemand, der oder die sich mit entsprechender Hingabe um die anvertrauten Schützlingen kümmert. Deshalb hat Regine Hildebrand nun beschlossen, ihre Sammlung abzugeben, schließlich sei sie schon 82 Jahre alt. "Und man muss irgendwann loslassen." Deshalb wird sie nach 22 Jahren auch nicht mehr im Edwin-Scharff-Haus ausstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen