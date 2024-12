Neu-Ulmer Paar feiert diamantene Hochzeit - Oberbürgermeisterin gratuliert persönlich

Ein besonderer Heiliger Abend für ein Paar aus Neu-Ulm: Rosel und Werner Listing aus Neu-Ulm haben am 24. Dezember ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger überbrachte dem Ehepaar die herzlichsten Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke.

Die Eheleute sind beide im Kreis Merseburg im südlichen Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen. Die beiden haben sich im Mai 1964 bei einem Tanztee, bei dem sie am gleichen Tisch saßen, kennengelernt. Es dauerte nicht lange und der Blitz schlug ein. Im Sommer desselben Jahres sind sie zusammen in den Urlaub gefahren. „Nach dem Urlaub habe ich zuhause zu meiner Mutter gesagt: Der Werner bleibt jetzt bei uns“, erzählt Rosel Listing und lacht. Ab da wohnte das junge Paar gemeinsam auf dem Bauernhof von Rosels Familie.

Am 25. Dezember 1964 haben Rosel und Werner Listing standesamtlich und tags darauf kirchlich geheiratet. Im Jahr 1965 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Im Jahr darauf zog die junge Familie in die erste gemeinsame Wohnung um. 1967 wurde ihr zweiter Sohn geboren. Das Leben der beiden Eheleute ist von viel Fleiß und Arbeit geprägt. Werner Listing hat als Zimmerer gearbeitet und war viel auf Montage unterwegs. Rosel Listing war als Stenotypistin zunächst für die technische Hochschule in Merseburg und wechselte dann zum Mineralölwerk Lützkendorf, wo auch ihr Mann Werner später eine Anstellung als Schweißer fand.

Nach der Geburt des zweiten Sohnes blieb die zweifache Mutter ein Jahr lang zu Hause, ehe sie anschließend wieder arbeiten ging. Nach der Wende verlagerten die Listings ihren Lebensmittelpunkt von Sachsen-Anhalt schließlich nach Bayern. „Einer unserer beiden Söhne arbeitete nach seinem Studium in Neu-Ulm.

Als bei ihm in der Arbeit ein neuer Hausmeister gesucht wurde, bewarb sich Werner auf die Stelle – und erhielt eine Zusage“, erinnert sich Rosel Listing. Die Eheleute zogen daraufhin nach Ludwigsfeld, wo sie bis heute leben und glücklich sind. Rosel Listing hat nach dem Umzug noch einige Jahre für einen ambulanten Pflegedient in Ulm gearbeitet. Die Eheleute fühlen sich noch sehr gut und versuchen jedes Jahr gemeinsam in den Urlaub zu fahren – am liebsten nach Bad Füssing oder auf eine Kreuzfahrt. Ihren 60. Hochzeitstag haben sie gemeinsam mit ihrer Familie gefeiert. Dazu gehören neben den zwei Söhnen auch zwei Enkelkinder. (AZ)