Neu-Ulm

18:14 Uhr

Neu-Ulmer Parkplatz-Zwist endet in heftiger Prügelei

Im Dezember 2021 prügeln sich zwei Männer in Neu-Ulm. Am Ende liegen beide mit Verletzungen am Boden.

Lokal Weil einer von beiden falsch geparkt hat, geraten zwei Neu-Ulmer in Streit. Am Ende sind beide blutverschmiert. Nun muss das Gericht klären: Wer schlug als Erstes zu?

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Die Bilder lassen zumindest über die Schwere der Auseinandersetzung keinen Zweifel zu. Denn ein nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagter 48-Jähriger ist darauf zu sehen, mit Platzwunden am Auge und an der Schläfe. Sein Kontrahent, der Kläger, wiederum mit aufgerissener Lippe und gebrochenem Mittelhandknochen. Es sind Zeugnisse einer heftigen Schlägerei, die sich kurz vor Weihnachten letzten Jahres in Neu-Ulm zugetragen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen