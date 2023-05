Neu-Ulm

vor 18 Min.

Neu-Ulmer Redefluss: An der Donau gibt es jetzt eine Speaker's Corner

Am Jahnufer an der Donau hat die Stadt Neu-Ulm eine Ecke für Rednerinnen und Redner eingerichtet, also eine Speaker's Corner wie in London.

Plus Nach dem berühmten Vorbild in London hat Neu-Ulm eine Redner-Ecke eingerichtet. Welche Regeln dort gelten und was OB Katrin Albsteiger zum Auftakt erzählte.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Jahnufer statt Hyde Park: In Neu-Ulm gibt es jetzt eine Speaker's Corner wie in London, den Neu-Ulmer Redefluss. Dort können Bürgerinnen und Bürger ab sofort über alles sprechen, was ihnen so am Herzen liegt – sofern sie sich an ein paar Regeln halten. Zum Auftakt war das Wetter passend zum berühmten Vorbild in England nasskalt, dennoch fand sich ein kleines Publikum ein, um den ersten Reden zu lauschen. Unter anderem plauderte Katrin Albsteiger aus dem Nähkästchen.

Katrin Albsteiger spricht in Neu-Ulm über die Tücken des Fassanstichs

Die Oberbürgermeisterin sprach über Tücken und Herausforderungen des Fassanstichs, um den in Bayern kein Politiker und keine Politikerin herumkommt. Und so hat Albsteiger schon vor Jahren heimlich im Keller einer Münchner Brauerei geübt. Wegen Corona kam sie als OB aber erst mal nicht dazu, ihre neu gewonnen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen