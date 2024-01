Neu-Ulm

Neu-Ulmer vermittelt vietnamesische Azubis an Firmen der Region

Plus Xuan Duong Ho stammt selbst aus Vietnam und hat heute ein Büro in Neu-Ulm. Der IT-Spezialist unterstützt Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften.

Von Dagmar Hub

Xuan Duong Ho hat sein Büro in Neu-Ulm. Von dort aus betreibt der 39-Jährige, der in Vietnam geboren wurde, die Vermittlung von vietnamesischen Auszubildenden an Firmen der Region. Über seine Firma „Babre“ unterstützt der IT-Spezialist zudem Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften und Experten.

Was Auszubildenden aus Vietnam in Deutschland fremd vorkommt

Was ist ein Hausarzt? Weshalb muss man in Deutschland GEZ-Gebühren bezahlen? Weswegen Müll trennen? Xuan weiß aus eigener Erfahrung, wovon er spricht, wenn er sagt, dass die Fragen erst dann beginnen, wenn vietnamesische Auszubildende – trotz vorherigen Sprach- und Integrationskurses – nach Deutschland kommen. Denn vieles, was in Deutschland normal ist, gibt es in Vietnam nicht.

