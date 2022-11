Neu-Ulm

Neu-Ulmer Werbeagentur erfindet sich neu und setzt auf eine zweite Perspektive

Philipp East (links) und Alexander Kienborn sind Geschäftsführer der Neu-Ulmer Werbeagentur PEAK, in der Mitte Grafikerin Nadine Luik.

Plus Bekannte Firmen aus Ulm und Neu-Ulm vertrauten beim Marketing auf das Büro Ost, jetzt setzt Nachfolger PEAK auf eine neue Strategie. Das plant die Agentur.

Vom kleinen Café in Ulm bis zum börsennotierten Unternehmen: Die Neu-Ulmer Agentur Büro Ost hat in den vergangenen 15 Jahren bekannte Lokale, Unternehmen und Einrichtungen aus Ulm, Neu-Ulm und der Umgebung betreut und nebenher soziale Projekte auf den Weg gebracht. Jetzt ist der Name Geschichte – und auch das Konzept wird umgekrempelt. Wie geht es weiter?

