Neu-Ulmerin gewinnt Hochschulpreis der Schwäbischen Wirtschaft

Für ihre herausragende Bachelorarbeit ist Sophie Westfahl ausgezeichnet worden. Das Thema ihrer an der Hochschule Neu-Ulm eingereichten Arbeit ist ungewöhnlich.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben fördert mit diesem Preis überdurchschnittliche Abschlussarbeiten an der Schnittstelle zwischen regionaler Wirtschaft und Wissenschaft. Verliehen wurde der mit 3.000 Euro dotierte Preis im Rahmen der IHK-Regionalversammlung in Wettenhausen im Landkreis Günzburg.

Preis für eine Absolventin der Hochschule Neu-Ulm

Sophie Westfahl, Alumna des Studiengangs Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMUK) an der Hochschule Neu-Ulm (HNU), erarbeitete in ihrer Bachelorarbeit mit dem Titel„Prototypical implementation of an Augmented Reality manual for dishwashers with Unity and Vuforia in consideration to handling the complexity of variants“ ein neuartiges Programmiergerüst für eine Augmented Reality (AR)-Anwendung, mit der sich Bedienungsanleitungen für Haushaltsgeräte generieren lassen.

Dafür ist die HNU-Alumna nun mit dem Hochschulpreis der Schwäbischen Wirtschaft 2023 der IHK Schwaben ausgezeichnet worden: Die Jury entschied sich mit großer Mehrheit für die herausragende Abschlussarbeit, die beispielhaft für die Synergien zwischen regionalen Unternehmen und der Hochschule steht. Westfahls Arbeit demonstriert die nutzbringende Anwendung und Kombination der im Studiengang IMUK vermittelten Kompetenzen im Bereich Design, Informationstechnik und Programmierung sowie wissenschaftlicher Forschungsmethoden im Bereich Design Science Research. (AZ)