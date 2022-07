Neu-Ulm

17:24 Uhr

Neu-Ulms Stadtrat beschließt: Die Kita-Gebühren steigen doch

Lokal Im zuständigen Ausschuss gab es noch keine Mehrheit für die Gebührenerhöhung. Warum sich das jetzt geändert hat.

Von Franziska Wolfinger

In der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Familienausschusses beglückwünschte Neu-Ulm Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die SPD-Fraktion noch, die sich gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren stark gemacht hatte. Nach langen Diskussionen und in einer denkbar knappen Abstimmung gab es schließlich keine Mehrheit für den Vorschlag der Stadtverwaltung. Neu-Ulm hätte das eine Sonderrolle im Landkreis beschert, wo derzeit allerorts an der Gebührenschraube gedreht wird. Doch nun werden auch die Eltern in der Kreisstadt mehr bezahlen müssen.

