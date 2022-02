Neu-Ulm

vor 32 Min.

Neubau am Allgäuer Ring in Neu-Ulm: Wann sind die Wohnungen fertig?

Der Rohbau steht, inzwischen läuft in den vier neuen Gebäuden am Allgäuer Ring in Neu-Ulm der Innenausbau.

Plus Im "Grünen Haus am Ring" entstehen 257 Appartements für Studierende und 53 weitere Wohnungen. Welche Folgen der Förderstopp der Bundesregierung hat.

Von Michael Ruddigkeit

Auf dem Grundstück des früheren Bowling-Centers am Allgäuer Ring nimmt der Neubau immer mehr Gestalt an. In der bis zu achtstöckigen Wohnanlage in Neu-Ulm sollen vor allem Studierende einziehen, aber nicht nur. Insgesamt entstehen dort mehr als 300 neue Wohnungen. Wann der Gebäudekomplex fertig sein soll und welche Folgen der Förderstopp der Bundesregierung für energiesparende Häuser auf das Millionenprojekt hat.

