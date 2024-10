Neubau der Adenauerbrücke: Kreuzung in Neu-Ulm wird zeitweise voll gesperrt

Voraussichtlich im ersten Quartal 2025 soll der Bau der neuen Adenauerbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm starten. Währenddessen ist der Fuß- und Radweg entlang der Donau gesperrt. Die Umleitung hierfür ist über die Kreuzung Wiblinger Straße / Schützenstraße / Ringstraße in Neu-Ulm vorgesehen. Jener Bereich ist nach Angaben des Staatlichen Bauamts Krumbach allerdings nicht dafür ausgelegt. Um die Kreuzung „verkehrsgerecht und verkehrssicher“ für den Fuß- und Radverkehr zu machen, kommt es ab Montag, 14. Oktober, zu Sperrungen. Verläuft alles planmäßig und die Witterung spielt mit, sollen die Sperrungen am Donnerstag, 31. Oktober, wieder aufgehoben werden.

Unter der Woche, also jeweils von Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, 14 Uhr und von Montag, 21. Oktober, 4 Uhr, bis Freitag, 25. Oktober, 14 Uhr sowie von Montag, 28. Oktober, 4 Uhr bis Donnerstag, 31. Oktober, sind die Wiblinger Straße (ab der Einmündung Am alten Donaubad) und die Schützenstraße voll gesperrt. Die Fahrbeziehung von der Ringstraße in Fahrtrichtung Ulm sowie in Gegenrichtung bleibt jeweils einspurig befahrbar.

So wird der Verkehr unter der Woche an der Kreuzung Wiblinger Straße / Schützenstraße / Ringstraße in Neu-Ulm geregelt. Foto: Staatliches Bauamt Krumbach

An den Wochenenden von Freitag, 18. Oktober, 14 Uhr bis Montag, 21. Oktober, 4 Uhr und von Freitag, 25. Oktober, 14 Uhr bis Montag, 28. Oktober, 4 Uhr ist der gesamte Kreuzungsbereich sogar voll gesperrt.

So wird der Verkehr am Wochenende an der Kreuzung Wiblinger Straße / Schützenstraße / Ringstraße in Neu-Ulm geregelt. Foto: Staatliches Bauamt Krumbach

Die über die Wiblinger Straße angebundenen südlich der B10 gelegenen Wohngebiete, das Donaubad, der Orange-Campus usw. sind laut Bauamt über den Kreisverkehrsplatz am südlichen Ende der Europastraße (Anschlussstelle „Neu-Ulm – Mitte“) immer erreichbar. Die nördlich der B10 gelegenen Stadtteile von Neu-Ulm sind demnach über die Memminger Straße und wochentags auch über die Ringstraße erreichbar.

Die von der Baumaßnahme betroffenen Buslinien 4 und 7 werden während der Bauzeit folgendermaßen abgewickelt:

Die Linie 4 verkehrt über den gesamten Bauzeitraum ohne Halt zwischen den Haltestellen „Ehinger Tor“ und „Illerbrücke“.

Die Linie 7 wird von Montag bis Freitag geregelt durch eine Schrankenanlage durch das Baufeld geleitet. Die Haltestelle „Adenauerbrücke“ in Richtung Neu-Ulm wird in die Ringstraße verlegt. Von Freitagnachmittag (14 Uhr) bis Montagmorgen (4 Uhr) ist die Kreuzung Wiblinger Straße / Schützenstraße / Ringstraße voll gesperrt und die Linie 7 endet deshalb am Ehinger Tor.