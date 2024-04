Neubau der Gänstorbrücke wird um mehrere Millionen Euro teurer

Plus Böse Überraschung für die Städte Ulm und Neu-Ulm: Die neue Brücke über die Donau wird erheblich teurer als geplant. Welche Folgen hat dies für andere Projekte?

Der Neubau der Gänstorbrücke über die Donau wird deutlich teurer als geplant. Nun muss der Neu-Ulmer Stadtrat, der sich nächste Woche mit dem Thema befassen wird, eine entsprechende Summe einsparen. Mehrere Vorhaben müssen geschoben werden. Doch das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft für die Stadt Neu-Ulm. Denn auch der Neubau der Grundschule Burlafingen wird noch mal teurer.

Bei der Gänstorbrücke gingen die Städte bislang von Kosten von etwa 40 Millionen Euro aus. Der Neubau soll demnächst beginnen und möglichst bis 2027 abgeschlossen sein. Nach Informationen unserer Redaktion erhöhen sich die Kosten nach derzeitigem Stand um einen zweistelligen Millionenbetrag. Zwar ist mit einer Förderung zu rechnen, doch zunächst müssen die Städte das Geld aufbringen. Für Neu-Ulm sind das mehrere Millionen an Zusatzkosten, die wohl vor allem entstehen, weil der Abbruch der bestehenden Brücke deutlich teurer wird.