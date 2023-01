Neue Aktion der Putte: Die Stadt mit Licht übermalt

Plus "Sinus" heißt das Projekt des Hamburgers Marcel Große, bei dem er Kommunikation und Stadträume untersucht. Es entstanden besondere Ansichten Neu-Ulms.

"Unboxing Realitites" lautet der Jahreszyklus im Neu-Ulmer Projektraum für aktuelle Kunst. Ein Jahr lang geht es um die Frage von Realitätskonstruktionen. Welche Blickwinkel und Handlungen bestimmen unsere Wahrnehmung von Realität – und wie lassen sich ins vermeintlich Faktische erzählerische Momente einweben? Marcel Große, mit den Putte-Leitern Elisabeth Würzl und Michael Schlecht schon seit Längerem künstlerisch verbunden, begleitet das Jahresthema mit mehreren Projekten. Seine zweite Artistic Research führte ihn am Samstagabend - ausgestattet mit Kamera und einer Lichtapparatur - durch das nächtliche Neu-Ulm.