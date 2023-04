Neu-Ulm

12:15 Uhr

Neue Bahntrasse: Neu-Ulmer Stadtrat will Details der Planung abwarten

Plus Das Gremium soll Position zu den Varianten für die neue Bahntrasse beziehen, fordert die CSU. Noch bevor die Unterlagen vorliegen, zeigen sich die Konflikte.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Die Deutsche Bahn hat eine ganze Reihe von Ordnern bei der Regierung von Schwaben abgegeben, wie Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer am Donnerstagabend im Stadtrat berichtete. Nun wartet die Stadtverwaltung auf die Gelegenheit, die Unterlagen zum Bahnprojekt Ulm– Augsburg einzusehen. "Da gibt es jetzt mehr als nur farbige Striche in der Landschaft", kündigte Krämer an. Für manche Orte an der Route ist klar, welche Variante aus der eigenen Sicht gut oder schlecht ist. In Neu-Ulm ist die Lage komplizierter. Dennoch wollen Krämer und sein Team die bestmögliche Lösung finden. Doch was ist überhaupt drin?

Reinhard Junginger ( CSU) machte Druck: "Wir können das nicht vor uns herschieben." Der Stadtrat solle Position beziehen und sich für die verträglichste Variante aussprechen. Zweiter Bürgermeister Johannes Stingl (CSU) zählte drei Punkte aus, die aus seiner Sicht zwingend auf die Wunschliste an die Deutsche Bahn müssen: bestmöglicher Schallschutz, kleinstmöglicher Flächenverbrauch und ein Haltepunkt für die Regio-S-Bahn in Burlafingen. Aber da geht es ja schon los: Viel mehr als eine Wunschliste kann die Stadt nicht abgeben, bei der Entscheidung über die Trasse darf sie nicht mitreden. Roland Prießnitz (Freie Wähler) mahnte, man müsse realistisch bleiben: "Wir wissen, dass die Bahn nur das gesetzlich Vorgeschriebene macht. Alles andere muss die Kommune selbst zahlen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen