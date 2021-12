Neue Corona-Impfstelle im früheren "Sport Sohn" nimmt Betrieb auf

Plus Das Neu-Ulmer Landratsamt hat nach reichlich Kritik auf die gestiegene Nachfrage nach Corona-Impfungen reagiert. Im früheren Sport-Sohn-Laden in Neu-Ulm eröffnet nun eine neue "Impfstelle".

Ende September wurden die festen Impfzentren in Neu-Ulm und Illertissen geschlossen. Allein mit Sonderimpfaktionen, dem Impfzentrum in Weißenhorn und den Mobilen Teams sollte die Kampagne fortgesetzt und gestemmt werden. Doch mit der gewaltig angestiegenen Nachfrage kamen die Kapazitäten an ihre Grenzen. Auch Leserinnen und Leser äußerten Kritik am Vorgehen. Das Neu-Ulmer Landratsamt reagierte. Mit etwas Verspätung nahm kürzlich eine erste von zwei geplanten sogenannten "Impfstellen" in Illertissen ihren Betrieb auf. Noch diese Woche soll die zweite Impfstelle beim früheren Sport-Sohn-Geschäft in der Neu-Ulmer Innenstadtöffnen.