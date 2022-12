Neue Erkenntnisse aus der Geschichte des Landkreises

Plus Der neueste Band der Reihe "Geschichte im Landkreis Neu-Ulm" ist nun erschienen. 13 Beiträge verschiedener Autoren laden ein zu einer Reise durch die reiche Historie der Region.

Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen ist auch heuer das Jahrbuch "Geschichte im Landkreis Neu-Ulm" erschienen. Der inzwischen 28. Band der nicht nur in der Fachwelt geschätzten Reihe wurde am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Landratsamt vorgestellt. Es geht um mittelalterliche Bestattungsplätze, lokale Künstler und noch einmal um die Kreisreform vor 50 Jahren.