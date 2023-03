Neue Kita in Steinheim wird jetzt gebaut - doch die Problemlage bleibt

Plus Nach wie vor fehlen Betreuungsplätze für die Kleinen in Neu-Ulm. Doch nicht nur millionenschwere Neubauten, wie jetzt in Steinheim, können das Problem lösen.

Die Schaffung neuer Kinderbetreuungsangebote in Neu-Ulm ist seit Jahren eines der wichtigsten Ziele der Lokalpolitik. Auch im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim fehlen Betreuungsangebote, weswegen 2021 ein Neubau des dortigen Kindergartens beschlossen wurde. Nachdem die vorbereitenden Maßnahmen nun abgeschlossen sind, erfolgte am Mittwoch der Spatenstich für die neue Kita, die Ende des Jahres fertiggestellt und Anfang 2024 eröffnet werden soll.

Neu-Ulm findet nicht genügend Fachkräfte zur Betreuung

"Die Situation ist nach wie vor angespannt", sagt der zuständige Dezernent Ralph Seiffert, "eigentlich kommen wir mit dem Bauen gar nicht hinterher." Noch problematischer jedoch sei die Personalsituation. "Wir versuchen ständig, unsere Strategien anzupassen, neue Kanäle zu bespielen, um potenzielle Mitarbeitende zu erreichen, aber es bleibt wahnsinnig schwierig, genügend Leute für die geschaffenen Stellen zu finden", meint Seiffert. Weil nach Tarif bezahlt wird, sei es schwierig, finanzielle Anreize zu schaffen, man müsse deswegen auch über die Themen Personalbindung nachdenken und über "weiche Faktoren", um die Arbeitsplätze so attraktiv wie möglich zu machen, so Seiffert.

Auch der Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) bereitet die angespannte Personalsituation große Sorgen. "Raum kann man mit Geld und politischem Willen schaffen, aber man muss diesen auch mit Leben und mit Menschen füllen", so Albsteiger. Kindertagesstätten seien nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern Bildungseinrichtungen, umso wichtiger sei es, genügend und vor allem gutes Personal zu finden.

Das wird in Steinheim im Hinblick auf Kinderbetreuung geboten

In Steinheim ist man sicherlich dennoch froh, Anfang 2024 deutlich mehr Kinderbetreuungsplätze anbieten zu können und damit auch für die umliegenden Orte eine Entlastung zu schaffen. Die neue Kita ist als sogenannte "3+1"-Einrichtung geplant, soll also drei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern und eine Krippengruppe für 13 Kinder beherbergen. Der Standort der Kindertagesstätte befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Steinheim, nahe der Remmeltshofer Straße, und wird über den Straßer Weg an den Verkehr angebunden. Das Kita-Grundstück ist insgesamt etwa 3000 Quadratmeter groß. Ein Teil davon war bereits im Besitz der Stadt Neu-Ulm, eine Fläche von 2500 Quadratmetern musste die Stadt pachten. Auf dem Grundstück wird nun ein zweigeschossiges Gebäude errichtet, die Baukosten belaufen sich laut Stadt auf rund 4,8 Millionen Euro.

Auch wenn jede neue Einrichtung helfe, sei eine Entspannung der Lage derzeit nicht in Sicht, sagt Ralph Seiffert. Aktuell arbeite man am neuen, fortgeschriebenen Kinderbetreuungs- und Schulentwicklungsplan, der im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Laut Seiffert rechnet man noch bis in die späten 2030er-Jahre mit einem stetigen, langsamen Bevölkerungswachstum und somit auch mit einem ansteigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen.

Deshalb sei auch die immer wieder aufkommende Debatte um die sogenannten Großtagespflegen privater Anbieter nicht zielführend. "Wir brauchen jeden einzelnen Betreuungsplatz und jedes einzelne Angebot. Auch wenn Eltern es nach wie vor bevorzugen, ihr Kind in eine Kita zu geben, wäre es ohne private Anbieter gar nicht möglich, auch nur annähernd den Bedarf zu decken", erklärt der Leiter des zuständigen Dezernats. Keine besondere Rolle würden dabei die Flüchtenden aus der Ukraine spielen, welche die Situation natürlich verschärfen, aber keinen großen Crash verursachen würden. "Seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 haben wir diese Herausforderung zu meistern. Wir sehen uns die weltweiten Bevölkerungswanderungen genau an und planen dementsprechend", so Seiffert.