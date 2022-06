Neue Mieter gesucht: Spielhalle in Neu-Ulms Mitte wird deutlich kleiner

Lokal Die Spielothek am Augsburger-Tor-Platz wird deutlich an Sichtbarkeit verlieren, weil Lizenzen auslaufen. Die Nachfrage nach den Flächen ist groß.

Bald geht nicht mehr viel in der Merkur-Spielothek am Augsburger-Tor-Platz: Denn Glücksspiel-Lizenzen laufen aus, wie Matthias Kralisch vom Ulmer Maklerbüro Objekta Real Estate Solutions auf Anfrage der Redaktion berichtet. Dies würde 543 der insgesamt etwa 1000 Quadratmeter des Gebäudes betreffen. "Alles ist möglich", sagt Kralisch zu möglichen Mietern. Außer Spielhallen.